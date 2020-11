Associação debate transportes, eventos e apoios para o Porto Santo

A Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS) reuniu esta sexta-feira com a vereadora Sofia Santos, que tem a seu encargo os pelouros do Turismo, Transportes Urbanos, Cultura, Desporto e Juventude, Ambiente, Salubridade, Espaços Verdes e Lazer da Ilha Dourada.

O encontro teve como principal intuito transmitir à edil as dificuldades pelos quais os diversos sectores e empresários da ilha atravessam, tentando também perceber qual a posição do município relativamente a temas cirúrgicos como os transportes aéreos, promoção do destino nos mercados emissores ou os custos marítimos de mercadorias para empresários na rota entre Portugal continental, Madeira e Porto Santo.

Nesta reunião, o representante da mesa da agricultura da AICTPS, Hugo Brandão, também presidente da Associação de Produtores da Ilha de Porto Santo (APIPS), que sensibilizou a vereadora para uma parceria a curto-prazo de forma a que se realize um Mercadinho de Natal, de forma a escoar produtos locais e leva-los à mesa dos porto-santenses nesta quadra.

Já do ponto vista recreativo e cultural, Sílvio Freitas, vice-presidente da AICTPS e representante da mesa de eventos, tocou no assunto da calendarização dos eventos a partir de Janeiro de 2021 e, “tendo em conta que os eventos atravessam vários nichos empresariais que se contrate e dê preferência aos empresários locais”.

A terminar, o secretário-geral da AICTPS, José António Castro, pediu ao município do Porto Santo que, em parceria com a associação, “se ausculte e levante um diagnóstico extensivo das necessidades e dificuldades empresariais e encaminhe para os apoios previstos neste estado de pandemia”.

“A vereadora Sofia Santos enalteceu a visita da associação e abriu um canal de comunicação com esta e com todas as associações do Porto Santo, para que levem novos projectos e novos desafios à autarquia em prol do desenvolvimento da ilha”, refere a nota de imprensa da AICTPS. A edil, segundo a instituição, já agendou para dia 24 de Novembro “cuma reunião a fim de ultimar os projetos que o município tem em carteira até fim de 2020”.