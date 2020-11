Eduardo Jesus mostra preocupação em "manter postos de trabalho" na Madeira

Três secretários regionais reuniram-se esta quarta-feira, por videoconferência, com a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) de forma a assegurar um "acompanhamento permanente do evoluir dos apoios e dos mecanismos de suporte que o Governo Regional tem vindo a desenvolver e proporcionar às empresas", revelou o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

O governante, que se fez acompanhar pelo responsável da Economia, Rui Barreto, e pela secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, explicou que este encontro permitiu "constatar a evolução que tem existido nos apoios ao trabalho e às novas regras do layoff que estão em vigor e dos vários mecanismos que são disponibilizados através do Instituto de Emprego e da Segurança Social, que estão à disposição dos trabalhadores e das empresas" madeirenses.

Houve também a oportunidade de falar sobre as linhas de financiamento que se encontram em vigor e os apoios que "têm a faculdade de se transformar em fundo perdido para as empresas regionais, deixando também aqui a indicação do que ainda será feito, nomeadamente através do SI Funcionamento", um sistema de apoio aos custos de exploração das empresas.