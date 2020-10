Saiba o que hoje é notícia

A circulação de pessoas para fora do concelho de residência fica condicionada a partir de hoje e até terça-feira em Portugal, no dia em que o primeiro-ministro ouve os partidos sobre novas medidas para conter a pandemia.

António Costa recebe, em São Bento, Lisboa, os partidos com representação parlamentar para procurar um consenso para a adoção de medidas imediatas de combate à pandemia de covid-19, que tem registado um continuado aumento em Portugal.

As medidas a tomar pelo Governo serão depois anunciadas por António Costa, no sábado, no final de uma reunião do Conselho de Ministros extraordinária.

Os encontros começam pelas 10:00, com o PSD, seguindo-se BE, PCP, Iniciativa Liberal, PAN, PEV, Chega, CDS-PP e PS.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado na quinta-feira, Portugal registou 4.224 novas infeções em 24 horas, um novo recorde, e mais 33 mortos.

Portugal contabiliza 2.428 mortos em 132.616 casos de infeção desde o início da pandemia, encontrando-se atualmente em situação de calamidade.

Para tentar travar a propagação do coronavírus que provoca a doença da covid-19, o Governo decretou restrições à circulação entre as 00:00 de hoje e as 06:00 de terça-feira.

Este período inclui o Dia de Todos os Santos, no domingo, 01 de novembro, e o Dia de Finados, no dia seguinte, quando muitos portugueses se deslocam aos cemitérios.

A medida visa impedir que as pessoas se desloquem para fora do concelho onde residem, mas tem várias exceções, como as deslocações por motivos laborais ou para as escolas, e isenta vários profissionais, como os da saúde ou das forças de segurança.

Hoje, também é notícia

CULTURA

O arquiteto português Álvaro Siza recebe o Prémio Nacional de Arquitetura 2019, quase um ano depois do anúncio de que havia sido o primeiro arquiteto não espanhol distinguido com o galardão.

A cerimónia deverá decorrer inteiramente 'online', com intervenções de Siza e dos chefes de Governo espanhol e português.

O Prémio Nacional de Arquitetura é um galardão atribuído anualmente pelo Governo de Espanha desde 1932.

Álvaro Siza Vieira nasceu em Matosinhos em 1933, e estudou Arquitetura na Escola Superior de Belas Artes do Porto entre 1949 e 1955, tendo recebido todos os mais importantes prémios da profissão que exerce, desde o Mies van der Rohe ao Pritzker, entre muitos outros.

O filósofo e ensaísta Eduardo Lourenço é distinguido com o título de Membro Honorário pela Ordem dos Arquitetos, numa cerimónia que decorre em Lisboa, na sede deste organismo.

A decisão partiu do conselho diretivo nacional, no âmbito das celebrações do Dia Mundial da Arquitetura, pelo caráter singular, inventivo e extenso da obra do ensaísta.

A entrega do título será feita a António José Marques de Faria, sobrinho do ensaísta, em representação de Eduardo Lourenço, de 97 anos.

O Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) apresenta no Porto, hoje e domingo, a primeira edição experimental de O Meu Primeiro FITEI, destinado ao público infantojuvenil.

Trata-se de uma edição experimental e reduzida, com dois espetáculos de Fernando Mota e Inês Campos, que recupera uma antiga secção do FITEI, dedicada à infância e juventude, chamada "FITEIzinho", com o objetivo de desenvolvimento de públicos.

O Meu Primeiro FITEI decorre no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto, com "Mapa", um espetáculo multidisciplinar sobre conceitos de território e fronteira, e "Coexistimos", que junta dança, teatro, cinema e manipulação de objetos.

DESPORTO

O campeão FC Porto visita o Paços de Ferreira, na abertura da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, com a pressão de vencer para não ver Benfica e Sporting fugirem na frente.

Uma derrota em casa com o Marítimo (3-2) e um empate fora com o Sporting (2-2) deixam a equipa no terceiro lugar do campeonato, atrás de Benfica, 100% vitorioso, com 15 pontos, e de Sporting, segundo classificado, com 13, mais três do que os 'dragões'.

Em Paços de Ferreira, diante do 14.º classificado, o lateral Zaidu, expulso na última ronda, será baixa nos portistas.

ECONOMIA

Os trabalhadores independentes recebem hoje os apoios à redução da atividade causada pela pandemia de covid-19 com retroativos a março ou maio.

Em causa estão os pedidos que entraram na Segurança Social durante o período excecional, entre os dias 23 e 30 de setembro, relativos aos apoios para períodos retroativos.

A Segurança Social abriu o período excecional de pedidos após alterações às regras de acesso que vieram alargar o âmbito da medida, abrangendo assim um maior número de trabalhadores.

Os apoios estão em vigor desde março, pelo que serão pagos hoje com retroativos a esse mês (apoio referente de março a agosto), no caso dos trabalhadores abrangidos exclusivamente pelo regime dos independentes, que não sejam pensionistas.

O Governo vai auscultar os parceiros sociais sobre a evolução da pandemia da covid-19, no âmbito de uma reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), que decorrerá por videoconferência.

A reunião da CPCS foi convocada pelo Governo na semana passada, mas só na quarta-feira à noite é que a respetiva agenda foi enviada aos parceiros sociais.

Da ordem de trabalhos faz ainda parte a consulta sobre a suspensão excecional dos prazos de sobrevigência da contratação coletiva, assim como outros assuntos.

INTERNACIONAL

O ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso encerra hoje, às 10:00, a formação para jornalistas dedicada à presidência portuguesa da União Europeia, com uma sessão aberta ao público em geral, através das redes sociais da Lusa.

Organizada pela agência Lusa, em colaboração com a Comissão Europeia, a formação decorreu ao longo desta semana, tendo a sessão de abertura ficado a cargo da secretária de Estado para os Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

A formação contou também com a participação de figuras relevantes em assuntos europeus, como os atuais embaixadores de Portugal Nuno Brito (Representação Permanente em Bruxelas), Manuel Lobo Antunes (Reino Unido) e Carlos Pereira Marques (Índia). O incremento da parceria estratégica deste país com a União Europeia está entre as prioridades de política externa da presidência portuguesa, que começará a 01 de janeiro de 2021.

As sessões foram acompanhadas, em média, por 80 jornalistas portugueses, da Lusa e de dezenas de outros órgãos de informação regionais, nacionais e estrangeiros.

LUSOFONIA E ÁFRICA

Associações de emigrantes que promovem atividades de apoio ao desenvolvimento local e comunitário na Guiné-Bissau participam num primeiro encontro em formato virtual.

A iniciativa, com o tema "A diáspora bissau-guineense enquanto ator de desenvolvimento", decorre no âmbito das atividades com a diáspora e enquadramento na Ação Ianda Guiné! Djuntu.

O encontro, entre as 17:00 e as 20:00 (mesma hora em Lisboa), visa disponibilizar um espaço de balanço, diálogo e concertação sobre a participação da diáspora no desenvolvimento das comunidades na Guiné-Bissau.

A organização pretende ainda fomentar uma reflexão sobre estratégias e recursos para fortalecer o papel das associações da diáspora.

A Ação Ianda Guiné! Djuntu é uma oito Ações do Ianda Guiné!, um programa da União Europeia de oportunidades sociais e económicas para a população da Guiné-Bissau.

PAÍS

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto procede à leitura do acórdão do processo de oito pessoas acusadas pelos crimes de roubo qualificado, recetação, burla informática, evasão e tirada de presos.

Entre essas oito pessoas estão três que, em 2018, fugiram do TIC depois de o juiz de instrução lhes decretar prisão preventiva.

Aos oito réus são-lhes imputados pelo menos 30 assaltos violentos, que terão rendido meio milhão de euros em dinheiro e bens, em residências de idosos na zona mais oriental do Porto e em concelhos periféricos, como Gondomar, Valongo ou Maia.

Os alvos do grupo eram pessoas com idades entre os 65 e os 95 anos.

SOCIEDADE

O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) volta a reunir-se, uma semana depois do último encontro em que recomendou uma "maior aposta nas medidas preventivas" da covid-19 e a alteração na comunicação da informação, com "mais clara separação" das intervenções políticas e técnicas, segundo a ministra da tutela.

A reunião de hoje visa analisar medidas que poderão vir a ser tomadas numa fase complexa da pandemia, em que aumentam os números de infetados e de internamentos.

O CNSP é o órgão consultivo do Governo para a prevenção e o controlo das doenças transmissíveis e, em especial, para a análise e avaliação das situações graves, nomeadamente surtos epidémicos de grande escala e pandemias.

O Conselho integra representantes dos setores público, privado e social, incluindo as áreas académica e científica.

É a terceira vez, desde o começo da pandemia da covid-19 em Portugal, que o Conselho Nacional de Saúde Pública se reúne.