Pequena subida da temperatura e aviso amarelo para agitação marítima

Segundo a previsão do IPMA, prevê-se para esta quinta-feira um dia de céu muito nublado, que irá diminuir gradualmente de nebulosidade. A precipitação será, em geral, fraca, mais frequente nas vertentes norte e terras altas. Já o vento irá soprar fraco (inferior a 20 km/h) de Nordeste, sendo moderado (20 a 35 km/h) nas terras altas. Também far-se-á sentir uma pequena subida da temperatura mínima.

REGIÃO DO FUNCHAL: Céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade. Precipitação fraca, mais provável entre o meio da manhã e o meio da tarde. Vento fraco (inferior a 15 km/h) e pequena subida de temperatura.

ESTADO DO MAR: Costa Norte: Ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando para 4 a 4,5 metros. Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 2 metros. Temperatura da água do mar: 22/23ºC.

Recorde-se que, relativamente à agitação marítima, o IPMA lançou aviso amarelo para a Costa Norte e Porto Santo, válido até às 21 horas desta quinta-feira.