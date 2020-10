“Green November” nos Hotéis Sentido

O objectivo é consciencializar os hóspedes para comportamentos mais sustentáveis e incentivar as estadias mais longas, através de preços bastantes competitivos, naquele que é considerado o hotel mais verde de Portugal.

A oferta estará disponível no website oficial dos hotéis e através do departamento de reservas já a partir do dia 01 de Novembro.

Reservas e informações:

www.galoresort.com

[email protected]

Tel. 291 930 930