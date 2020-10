Pesca no Reino Unido será reduzida para a UE

O comissário europeu para as Pescas, Virginijus Sinkevicius, reconheceu hoje que com o 'Brexit' as oportunidades de pesca para os navios da União Europeu (UE) em águas britânicas serão reduzidas e as negociações mais difíceis.

"Os totais admissíveis de capturas (TAC) serão menores, isso é claro", disse o comissário, falando na abertura de um seminário 'online' sobre Pescas, para jornalistas.

"Não podemos negar que o 'Brexit torna a situação mais complexa, temos que consultar com o Reino Unido como com outros países terceiros, como a Noruega", salientou Sinkevicius.

Depois de o Reino Unido ter saído da UE, o bloco passou a ter "um novo vizinho" e, apesar das dificuldades na negociação de um acordo comercial pós-'Brexit', em que o acesso dos navios pesqueiros da UE a águas britânicas é um dos pontos em debate, o comissário garantiu estra "em permanente contacto com o Conselho e a presidência alemã da UE para chegarmos a um acordo rapidamente".

Para além dos países que pescam em águas britânicas, também Portugal tem interesse num acordo que abranja o Reino Unido e também a Noruega, por causa das capturas de bacalhau.

Diretamente, Portugal não tem qualquer quota de pesca em águas do Reino Unido.

Entretanto, em final de setembro, o Reino Unido anunciou ter fechado um acordo biliateral de pesca com a Noruega e que entrará em vigor em 01 de janeiro de 2021.

As negociações dos TAC para 2021 serão fechados na reunião dos ministros da tutela de 15 e 16 de dezembro, dias antes de caducar o período de transição acordado entre Londres e a UE.

O Reino Unido saiu da União Europeia em 31 de janeiro de 2020, sendo oficialmente um país terceiro, pelo que já não participa no processo de tomada de decisão da UE.