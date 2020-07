Madeirense viajou para o Reino Unido e aponta "fragilidades" à quarentena obrigatória

Luís Pais é um madeirense que este Verão decidiu viajar para o Reino Unido à procura de trabalho. O jovem de 25 anos aterrou no aeroporto de Stansted, em Londres, no dia 24 de Julho, a bordo de um avião da easyJet, e desde então tem cumprido a quarentena obrigatória, tal como está definido pelo Governo Britânico aos viajantes que cheguem provenientes de Portugal.

A cumprir o seu 6.º dia de isolamento, na residência do seu pai, no distrito de Mitcham, o jovem natural do Funchal aponta "fragilidades" ao sistema implementado.

Posso ir ao supermercado, fazer exercício físico na rua ou passear animais de estimação. Nem me testaram ou mediram a temperatura. Foi sempre a andar. Apenas assinei um papel em que concordava com a quarentena obrigatória durante 14 dias. Luís Pais

Segundo o próprio e pelo que lhe transmitiram, mas que não sabe “se é verdade”, as autoridades britânicas “rastreiam os viajantes pelo GPS do telemóvel”, o que acaba por ser “uma medida ineficaz”, porque as pessoas “podem deixar simplesmente” os aparelhos “em casa”.

Sobre o processo de embarque, o madeirense diz que chegou ao aeroporto e mostrou o documento preenchido e assinado com detalhes onde iria ficar a cumprir quarentena.

No documento ao qual o DIÁRIO teve acesso, é possível vislumbrar que tipo de informações são requisitadas pelo serviço de vistos do Reino Unido. Ao longo do formulário há várias questões, entre elas: "Já sabe onde vai passar os seus primeiros 14 dias no Reino Unido? Com quem é que está a planear ficar? Em que morada vai ficar? Quando é que chega e quando é que abandona o país? Está isento de auto-isolamento? Quais são os seus planos de viagem? Está disponível para ser contactado por telemóvel?”.

No final deste documento, fica declarado que o viajante irá aterrar no Reino Unido dentro de 48 horas após o preenchimento do formulário e que toda a informação disponibilizada está correcta.

Reino Unido estuda fazer testes aos viajantes provenientes de países em risco

O secretário de estado da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, indicou esta quinta-feira que o governo britânico está a estudar a possibilidade de testar viajantes obrigados a entrar em quarentena por terem vindo de países em risco de covid-19, a fim de reduzir o período de isolamento dos actuais 14 dias.

Hancock disse, no entanto, em declarações à BBC e posteriormente reproduzidas pelo jornal La Provincia, que não prevê mudanças "iminentes" porque esta é uma questão "importante" e "essencialmente científica" que deve ser ponderada.