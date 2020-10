Juventus sem Ronaldo empata em Turim com o Verona

A Juventus, sem Cristiano Ronaldo, infetado com o novo coronavírus, empatou hoje na receção ao Verona (1-1), na quinta jornada da Liga italiana de futebol, e falhou a possibilidade de subir ao segundo lugar.

Os campeões italianos somaram o segundo jogo consecutivo sem vencer na Serie A e estiveram mesmo a caminho de somar o primeiro desaire na prova, mas o sueco Kulusevski, aos 78 minutos, anulou a vantagem que o Verona tinha alcançado aos 60, por Favilli.

Ronaldo foi baixa na equipa de Turim, devido à covid-19, enquanto Miguel Veloso também esteve ausente no Verona, mas devido a lesão.

O empate deixou a Juventus no quinto lugar, com nove pontos, em igualdade com Sampdoria e Atalanta, e permitiu ao Nápoles subir ao segundo posto, com 11, depois de vencer por 2-1 no campo do Benevento, com Mário Rui na equipa inicial.

Estes resultados deixam o AC Milan, de Rafael Leão e Diogo Dalot, com a possibilidade de fugir mais na liderança da Serie A, mas para isso terá que vencer na segunda-feira, no jogo que fecha a ronda, na receção à Roma, do treinador português Paulo Fonseca.

Sem Bruno Alves, também infetado com o novo coronavírus, o Parma empatou na receção ao Spezia (2-2), enquanto o último classificado Crotone, com Pedro Pereira a titular, foi perder ao campo do Cagliari, por 4-2.