Albuquerque reeleito presidente do PSD/M com 87.3% de votos

O líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, foi hoje reeleito presidente da Comissão Política do Partido nas eleições directas, onde foi o único candidato, tendo obtido 87.3% dos votos dos militantes.

Dos 2.839 militantes em condições de votar, 2.489 exerceram o seu direito de voto, ou seja, 87.6%, sendo que do total de votos apurados, 2.480 deram o sim à reeleição de Miguel Albuquerque. Foram ainda apurados 5 votos em branco (0.1%), e 4 votos nulos (0.1%).

Assim, a lista liderada por Albuquerque e que reitera como Secretário-Geral José Prada, alcançou 2.480 de votos num universo de 2839 votantes.

O presidente da Comissão Política reeleito destacou o "número expressivo de militantes que acorreram às urnas", que diz ser revelador de um "partido unido em torno de um objetivo comum: vencer todas as eleições em 2021”.

Ideia também partilhada por José Prada, que sublinha "a vivacidade e a dinâmica do partido" e "a mobilização dos militantes que hoje expressaram o seu voto e que confirmaram, também por essa via, a disponibilidade para darem continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito e para se empenharem no muito que há por fazer, de modo a garantir que o PSD/M se mantenha um Partido vencedor, em 2021".

Foram, ainda, eleitos 449 delegados ao XVIII Congresso Regional.