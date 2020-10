No próximo dia 27 de Outubro, pelas 10 horas, realiza-se o ciclo de conferências on-line sobre dependências e comportamentos aditivos. A iniciativa é organizado pelo IASAÚDE, através da UCAD, o IREFREA e o grupo Iberociência, sendo destinada a profissionais de saúde, educação e da área social, bem como à população em geral.

O ciclo de conferências on-line conta com a intervenção de vários especialistas, como o médico Joseba Zabala Galán, que irá abordar 'A Prevenção do Tabagismo nos novos tempos da covid-19', e o professor Luís Rebelo falará sobre 'A Cessação Tabágica nos Dias de Hoje'. A moderação estará a cargo de Nélson Carvalho, Director da UCAD, e de Márcia Cruz, professora adjunta da Escola Superior de Enfermagem do Porto.

As inscrições podem ser feitas neste link.