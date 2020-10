Roteiro dá a conhecer mulheres que deram o nome a ruas do Funchal

O Roteiro Mulheres do Funchal, que pretende evocar um conjunto vasto de mulheres que, em todos os tempos e circunstâncias, se destacaram na vida do Funchal, foi hoje apresentado na Câmara Municipal. A vereadora com o pelouro da Cultura, Madalena Nunes, presidiu à apresentação está inserida na Semana da Igualdade, que decorre de 15 a 24 de Outubro.

“Há cerca de 30 ruas e becos com nomes de mulheres no Funchal. Este roteiro pretende dar a conhecer essas mulheres que foram importantes na história da cidade e que souberam, cada uma com as suas características, enriquecer o quotidiano do Funchal. São mulheres pioneiras e corajosas que muitos de nós desconhece e que procuramos também prestar homenagem com a edição deste testemunho das suas vidas”, explicou Madalena Nunes.

Na ocasião, a autarca agradeceu a colaboração do Departamento de Educação e Qualidade de Vida e do Departamento de Economia e Cultura da Autarquia, "por todo o trabalho desenvolvido nas questões da igualdade e na elaboração deste roteiro, que está disponível de forma digital no site Visit Funchal". O projecto conta 38 histórias e teve coordenação de Cristina Trindade e Luísa Antunes Paolinelli.

Durante o dia de ontem e no âmbito da Semana da igualdade, decorreu no Salão Nobre, a tertúlia “Igualdade na Velhice”, que debateu a igualdade de oportunidades na terceira idade. A conversa teve como oradores a vereadora Madalena Nunes, a Conselheira Municipal para a Igualdade, Guida Veira, e Hugo Castro Andrade, Presidente da Associação OLHO.te. A tertúlia contou com uma plateia com cerca de 25 participantes seniores.