'O Funchal Que Nos Une' foi conhecer a COCAN

As Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal sob o mote 'O Funchal Que Nos Une', passaram hoje pela Cooperativa Operária e Camponesa de Produção Cultural, Recreativa e Artística – COCAN. Esta visita incluiu também a assinatura do protocolo de atribuição de Apoios Financeiros ao Associativismo e Actividades de Interesse Municipal.

"Este é um projecto social que ajuda a preencher as necessidades destes associados, maioritariamente idosos, que aqui encontram uma segunda família, conforto e principalmente um conjunto de actividades que os mantém activos e em convívio. Só com esta politica de proximidade conseguimos responder às necessidades destas entidades e associações, e ir ao encontro da cidade que eles também pretendem”, disse o presidente Miguel Silva Gouveia.

Na reunião informal foi possível conhecer as actividades e a história da COCAN, criada em 1976, que tem como objectivos principais defender os princípios e a prática do cooperativismo, desenvolver iniciativas que visem o desenvolvimento pessoal e a integração social, contribuindo para a diminuição das desigualdades sociais e pela construção de uma sociedade mais justa.

Miguel Silva Gouveia fez-se acompanhar pela vereadora Madalena Nunes, que tutela o pelouro da Cultura.