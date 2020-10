A empresa AutoCrescente beneficiou dos apoios concedidos pelo Governo Regional, ao abrigo do Sistemas de Incentivo, tendo visto sete projectos aprovados na esfera do SI Funcionamento e, mais recentemente, devido ao impacto da Covid-19, recorreu à Linha de Crédito Investe RAM e ao Programa que apoiou as empresas na adaptação dos seus estabelecimentos ao contexto da Covid-19, o Adaptar-RAM, mas o administrador disse que esse auxílio não foi preponderante para que manter, por exemplo, o quadro de funcionários.

"Os despedimentos nunca se pôs em causa, sempre trabalhamos e sempre estivemos salvaguardados para que alguma coisa menos mal corresse, recorrendo a um plano B. Claro que o apoio [governamental] é bem-vindo, mas servem para premiar as empresas cumpridoras", expressou tendo a seu lado o secretário regional da Economia que visitou esta manhã a firma.

Com um volume de facturação a rondar os “3 milhões de euros” ano, o empresário está ciente que esta fatia vai sofrer uma quebra devido à crise pandémica. Duarte Reis explica que a descida resulta da menor liquidez dos proprietários de automóveis que sentem optando por “adiar as reparações” nos veículos, no entanto confessou

No mercado há quase duas décadas, a firma, com actividade na área do comércio de automóveis novos e usados; reparação, manutenção e venda de peças e acessórios, está inserida num grupo de mais quatro empresas cujo valor atinge os 12 milhões de euros, no entanto o empresário reconhece uma “redução de 20%”, ou seja menos 240 mil euros nas contas finais da actividade empresarial.

Dispõe de um stand de automóveis, três oficinas (Ribeira Brava, Santa Cruz e Porto Santo) e duas lojas de peças e acessórios (Ribeira Brava e Funchal), a empresa conta com serviço de oficina qualificado e apoio ao cliente em estrada, mas também