Presidente do Governo dos Açores renova equipa de diretores regionais

O presidente do Governo dos Açores decidiu proceder a uma renovação na equipa de diretores regionais nas áreas da Solidariedade Social, da Educação, da Cultura, da Saúde, do Turismo e do Desenvolvimento Rural, foi hoje anunciado.

Numa nota, o executivo açoriano liderado pelo socialista Vasco Cordeiro acrescenta que “além das alterações nestas direções regionais, este processo de renovação inclui ainda a nomeação de novos presidentes dos Conselhos de Administração da Portos dos Açores, do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, da Unidade de Saúde da Ilha Graciosa e do Instituto da Segurança Social dos Açores”.

Assim, para a direção regional da Solidariedade Social será nomeado Paulo Vitorino Fontes, coordenador da Novo Dia -- Associação para a Inclusão Social, responsável pelo Centro de Acolhimento Temporário e de Emergência para Homens, pela Unidade Móvel de Apoio às Pessoas Sem-Abrigo, do Centro de Acolhimento Temporário para Mulheres e Centro Ocupacional.

O novo diretor regional da Educação será Rodrigo Augusto Morais dos Reis, que desempenhou funções de presidente da Comissão de Acompanhamento do Regime de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente nos Açores e foi ainda presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe, em São Miguel.

Para diretora regional da Cultura foi escolhida Susana Goulart Costa, professora de História e Património Cultural na Universidade dos Açores, autora de diversas obras e ainda deputada à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

À frente da direção regional da Saúde ficará Tiago Alexandre dos Santos Lopes, antigo presidente do Conselho Diretivo da Secção da Região Autónoma dos Açores da Ordem dos Enfermeiros.

A nova diretora regional do Turismo será Cíntia de Lacerda Ferreira dos Santos Martins, que exercia funções no Conselho de Administração da Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitações e Infraestruturas, S.A.

Já para novo titular da direção regional do Desenvolvimento Rural foi escolhido Valter Miguel de Sousa Braga, que já desempenhou funções de técnico superior nas direções regionais dos Assuntos Comunitários da Agricultura e da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

O Governo açoriano acrescenta que as alterações incluem ainda o cargo de presidente do Conselho de Administração da Portos dos Açores, que será assumido por Miguel António Moniz da Costa, que desempenhou, entre outras, funções de diretor regional dos Equipamentos e Transportes Terrestres e de deputado regional e presidente da Comissão Parlamentar de Economia.

Para presidente do conselho de administração do Hospital de Santo Espírito da Terceira será nomeada Luísa Melo Alves, substituindo a atual responsável, “que deixa o cargo a seu pedido”.

Luísa Alves era presidente do Conselho de Administração da Saudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, segundo o executivo dos Açores.

“Ao abrigo da legislação em vigor, a escolha dos novos presidentes dos conselhos de administração da Portos dos Açores e da Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira será comunicada à Assembleia Legislativa para efeitos de audição parlamentar”, refere a nota.

Quanto ao conselho de administração da Unidade de Saúde da Ilha Graciosa, será presidido por Cláudia Raquel Lourenço Vieira da Silva, que desempenha funções de técnica superior, na área da Economia, no município de Santa Cruz da Graciosa.

Para presidente do conselho diretivo do Instituto da Segurança Social dos Açores foi escolhida Paula Cristina Pereira de Azevedo Pamplona Ramos, que já foi diretora regional da Solidariedade e Segurança Social e que assumia funções como vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, com competências delegadas nas áreas da solidariedade social, habitação, urbanismo e recursos naturais.

O chefe do executivo açoriano manifesta “o seu público reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelas personalidades que agora cessam funções”, sublinha ainda a nota enviada às redações.