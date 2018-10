Homem suspeito de tráfico de cocaína detido no aeroporto de Lisboa

Um homem foi detido no aeroporto de Lisboa por tráfico de cocaína, droga que estava dissimulada em roupa de cama e que dava para fazer cerca de 45.000 doses individuais, indicou hoje a PJ.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que a detenção, feita pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, ocorreu no quadro do controlo que regularmente é feito sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de droga no país e outros países europeus através dos aeroportos internacionais.

Segundo a PJ, o detido tinha na sua posse elevada quantidade de cocaína que transportava a partir de um país da América do Sul para Lisboa na respetiva bagagem.

A PJ refere que a cocaína foi apreendida e caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição seria suficiente para a composição de pelo menos 45.000 mil doses individuais.

O arguido, de 33 anos de idade, ficou em prisão preventiva após ter sido ouvido em primeiro interrogatório judicial.

A PJ avança ainda que a investigação vai continuar.