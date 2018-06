Espanha é cada vez mais o principal cliente de Portugal

Espanha foi em 2017 o principal cliente e fornecedor de Portugal, enquanto Portugal é o quarto cliente de Espanha e o seu oitavo fornecedor, segundo dados do INE e da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

Em 2017, havia 6.770 empresas portuguesas a exportar para Espanha, um aumento de 20% relativamente ao ano anterior.

No ano passado, as exportações para Espanha subiram 7,3% para 13.885,9 milhões de euros, e as importações de bens de Madrid avançaram 8,5% para 22.091,0 milhões de euros, o que correspondeu a um saldo da balança comercial para Portugal negativo em mais de oito mil milhões de euros.

Espanha tem desde 07 de junho um novo Governo, liderado Pedro Sánchez (PSOE), na sequência da aprovação da moção de censura contra o Executivo de Mariano Rajoy (PP), colocando o país sob a atenção da restante Europa, uma vez que o novo primeiro-ministro tem o desafio de governar com a escassa minoria que tem no parlamento.

Já no primeiro trimestre deste ano, as exportações de bens portugueses para Espanha subiram 0,5% no primeiro trimestre deste ano, para 3.609,3 milhões de euros, enquanto as importações aumentaram 7,9% para 5.668,1 milhões de euros, segundo dados do INE.

Já no primeiro trimestre deste ano, as exportações de bens portugueses para Espanha subiram 0,5% no primeiro trimestre deste ano, para 3.609,3 milhões de euros, enquanto as importações aumentaram 7,9% para 5.668,1 milhões de euros, segundo dados do INE.

Nos primeiros três meses do ano, o saldo da balança comercial era negativo para Lisboa em 2.058,8 milhões de euros.

De acordo com dados do INE, os veículos e outro material de transporte, agrícolas, metais comuns, vestuário e plásticos de borracha são os cinco produtos mais exportados para Espanha.

No ano passado, as vendas de veículos e outro material de transporte (com um peso de 11,5% no total das exportações para Espanha) cresceram 11,8%, para 1.596,2 milhões de euros, com as agrícolas (10,9%) a progredirem 15%, para 1.511,1 milhões de euros.

Já as exportações de metais comuns (10,7%) cresceram 22,6% em 2017, face a igual período do ano anterior, para 1.490,8 milhões de euros e as de vestuário (9,7%) diminuíram 0,9%, para 1.350,4 milhões de euros.

No que respeita às exportações de serviços, no primeiro trimestre subiram 14,1% para 751,1 milhões de euros, e as importações aumentaram 11,8% para 729,6 milhões de euros, o que representa um saldo da balança comercial positivo para Lisboa de 127,6 milhões de euros.