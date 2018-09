Um caminho sem retorno

Efectivamente o Papa Francisco veio trazer uma nova aragem à Igreja Católica. Aragem que se está a tonar numa autêntica corrente de ar para os corredores mais obscuros e cínicos do Vaticano. O Sumo Pontífice está a personificar a esperança de milhões de pessoas pela verdade na denúncia dos casos de pedofilia por esse mundo fora. Crentes e não crentes têm os olhos postos em Bergoglio. O bispo de Roma está a abanar com os alicerces mais tenebrosos da cúria romana, cristalizados em vícios deploráveis, em grandezas sumptuosas que nada têm a ver com a mensagem de Cristo e com os valores propalados pela Igreja. As réplicas da revolução perpetrada pelo Papa têm chegado longe e provocado terramotos em dioceses onde existem sacerdotes e bispos abusadores de pessoas indefesas, pedófilos sem escrúpulos que, até agora, viviam na impunidade, entre o dever pastoral e o ‘pecado’ mais escabroso.

As consequências estão à vista de todos. Os tradicionalistas tentam ofuscar a acção de Francisco, mas este é um caminho que não vai nem pode regredir. A ‘Caixa de Pandora’ foi aberta.

E as palavras do Papa chegaram finalmente à Igreja na Madeira que, durante anos a fio, consentiu e abafou um conjunto de casos duvidosos, de eventuais abusos praticados por padres. Quem não se recorda das palavras de D. Teodoro Faria, na altura do julgamento de Frederico Cunha? O então bispo da Diocese do Funchal comparou o sacerdote brasileiro, ordenado por si próprio, a Jesus Cristo. A lei civil não se compadeceu e Frederico foi condenado a uma pena pesada de cadeia, tendo-se evadido poucos anos depois. Nunca ninguém ouviu de D. Teodoro um único reparo à conduta dúbia e reprovável do padre que, mais tarde, confessou a sua homossexualidade, numa entrevista concedida no Brasil, negando sempre a autoria da morte de um rapaz, no Caniçal.

Muitos outros casos foram falados, alguns padres foram, cirúrgica e silenciosamente, mudados de paróquia, enviados para ‘longe’ para acalmar a crescente vozearia sobre condutas inapropriadas. O método era o mesmo de sempre: o afastamento e a negação do problema. A Igreja protegia os seus.

Num volte face admirável a Diocese do Funchal, soubemos ontem após uma investigação do DIÁRIO, decidiu afastar da acção pastoral o padre Anastácio Alves, que há vários anos exercia funções em França, mas que é suspeito de abuso sexual de um menor na Madeira. A medida cautelar decidida pelo bispo D. António Carrilho representa uma importante viragem na abordagem da Igreja Católica madeirense, pois manifestando-se “em profunda comunhão com o Papa Francisco, repudia e condena a pedofilia e é solidária com as vítimas e com as suas famílias”.

Desta vez a cúpula assumiu uma posição frontal, respondendo abertamente às questões do jornalista Miguel Fernandes Luís.

Nenhuma instituição pode silenciar casos de pedofilia. A reforma da Igreja tem de começar pelo exemplo. O resto não importa.

