Em 24 de fevereiro de 1988, perante a notária Dra. Teresa Perry Vidal foi constituída a Associação de Andebol da Madeira com o propósito de divulgação, promoção e organização do andebol em toda a Região, encontrando-se aberta sem discriminações a todos os clubes que pratiquem a modalidade.

Bento Xavier Carreira, Ricardo Jorge Ornelas Pestana, João Cristiano Barreto Loja, João Eduardo Andrade de Abreu, Jorge Eduardo Mendonça de Nóbrega, Maria Ida Pereira Correia Abreu, Miguel Henriques Torres Cunha, Nelson Braz Pereira Pestana, José Augusto de Sousa Figueira Araújo, António João Alves de Gouveia estiveram no ato constitutivo duma associação para uma modalidade que já se praticava de forma organizada muito antes de 1988.

Os destinos da Associação foram guiados pelos Presidentes da Direção Jorge Eduardo Freitas (1988-1990) Ricardo Pestana 1990-1994 Miguel Ascensão 1994-2000 e Emanuel Borges Alves desde 2000.

Comemorar 30 anos de Associação é muito mais do que uma questão formal de papel estatutário. O que dá vida ao andebol madeirense são as CENTENAS de atletas, técnicos e dirigentes.

Comemorar 30 anos de Associação é louvar o empenho e dedicação de milhares de atletas, técnicos e dirigentes ao longo destes 30 anos, nos vários clubes e nas duas sociedades desportivas da modalidade.

A época desportiva 2017/2018 está prestes a terminar.

Mais uma época com mais de mil atletas inscritos. Cerca de meia centena de técnicos. Dezenas de dirigentes nos clubes ativos Clube Escola Levada, Clube Desportivo Infante D. Henrique, Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo, Académico Clube Desportivo do Funchal, Clube Sports Madeira, Clube Sport Marítimo, Associação Desportiva da Camacha, Associação Desportiva Pontassolense (escalão de veteranos), Clube Futebol Carvalheiro, Clube Desportivo Nacional (escalão de veteranos), Clube Desportivo de São Roque, Académico Marítimo Madeira Andebol SAD e Madeira Andebol SAD.

A época termina de forma brilhante!

A SAD Masculina atingiu o feito histórico nas competições europeias com o acesso à meia final apesar do resultado não ter sido o esperado.

A SAD feminina sagrou-se campeã nacional e está na Final Four da Taça de Portugal. Já conta 14 títulos de campeonato nacional; 17 Taças de Portugal e 19 Super Taças. Uma escola de andebol por onde têm passado muitas atletas, todas prestando um enorme contributo para o engrandecimento da modalidade. Um exemplo para os atletas mais novos. Uma referência para quem escolhe o andebol para prática desportiva.

Não se pode falar em SAD Feminina sem elogiar o enorme trabalho e dedicação das suas equipas técnicas. A verdadeira Grande Nina Fernandes com a sua determinação na prossecução do sucesso da SAD iniciado com Filipe Calado.

A nobre arte de “jogar à bola” com as mãos tem permitido espetáculos desportivos de “encher o olho” no velhinho Pavilhão do Funchal, sem esquecer toda a competição regional de formação nos pavilhões afetos à modalidade, com cerca de mil jogos por época desportiva.

BEM HAJAM!