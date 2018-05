Uma imprensa livre é “pilar indispensável” para uma sociedade democrática

O secretário-geral da ONU afirmou hoje que a liberdade de imprensa é um “pilar indispensável” de qualquer sociedade transparente e democrática, defendendo a adoção e o respeito de leis que garantam um jornalismo independente e o direito à informação.

“A liberdade de imprensa é uma garantia da paz, da justiça e do respeito dos direitos humanos em todo o mundo. É um pilar indispensável de qualquer sociedade transparente e democrática e coloca as forças no poder diante das suas responsabilidades. É essencial para um desenvolvimento sustentável”, afirmou António Guterres, numa mensagem de vídeo divulgada por ocasião do Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, hoje assinalado.

Na breve mensagem, o secretário-geral das Nações Unidas frisou o papel dos jornalistas e de todas as pessoas que trabalham no setor da comunicação social, profissionais que “prestam ao público um serviço inestimável” quando mantêm o mundo informado da atualidade local e mundial.

Nesse sentido, Guterres defendeu a importância de leis que protejam uma imprensa livre e os seus profissionais.

“Leis que defendam um jornalismo independente, a liberdade de expressão e o direito à informação devem ser adotadas, aplicadas e respeitadas”, afirmou o ex-primeiro-ministro português, acrescentando que aqueles que atacam os jornalistas “devem ser levados à justiça”.

António Guterres pediu ainda aos governos internacionais um maior empenho para que a liberdade de imprensa seja respeitada e para que os jornalistas sejam protegidos.

“Ao apoiar a liberdade de imprensa, estamos a defender o nosso direito à verdade”, concluiu.

O Dia internacional da Liberdade de Imprensa foi declarado pela Assembleia-geral da ONU em 1993, em sequência da Declaração de Windhoek, adotada num seminário de jornalistas organizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) na Namíbia, em 1991.

O documento em questão faz um apelo a uma comunicação social livre, independente e pluralista em todo o mundo, caracterizando uma imprensa livre como essencial para a democracia e como um direito humano fundamental.

Em finais de abril, a organização não-governamental Repórteres sem Fronteiras reforçou os apelos para a nomeação de um representante especial da ONU para os jornalistas, apelo que surgiu depois de vários ataques no Afeganistão terem matado várias pessoas, incluindo 10 jornalistas.