Tunísia detém dois suspeitos ligados a tentativa de atentado biológico na Alemanha

As autoridades tunisinas detiveram dois homens suspeitos de ligações ao tunisino Seif Allah H., presumível autor de um atentado com “bomba biológica” que a polícia alemã frustrou em junho, anunciou hoje o ministério do Interior da Tunísia.

“Este dois homens estão relacionados com um tunisino residente da Alemanha, autor do atentado à bomba na Alemanha, mas que foi impedido”, precisou o porta-voz do ministério Sofiène Zaag em declarações à agência noticiosa France-Presse.

Atualmente detido, Seif Allah H. é suspeito de ter pretendido fabricar uma “bomba biológica” à base de ricina, um veneno de origem vegetal muito violento e 6.000 vezes mais poderoso que o cianeto.

Em 20 de junho, chefe da polícia judiciária alemã Holger Munch declarou que a detenção uma semana antes, em Colónia, de um tunisino tinha impedido um atentado com uma “bomba biológica”.

O mesmo responsável indicou então que os investigadores dispunham de elementos que apontavam para ligações ao grupo extremista Estado Islâmico.

“As buscas mostraram que o suspeito já tinha produzido ricina”, o veneno de origem vegetal mais poderoso que se conhece, disse na altura o chefe da polícia.

Trata-se de uma substância mortal em caso de ingestão ou inalação e contra a qual não existe antídoto.

Seif Allah H., de 29 anos, tinha sido assinalado “alguns meses” antes de ser detido e era vigiado, tendo sido detido por forças de elite da polícia alemã.