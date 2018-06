Trump diz que “está tudo pronto” para a cimeira com Kim

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou hoje que “está tudo pronto” para o encontro de terça-feira com o seu homólogo norte-coreano Kim Jong-un, ao receber na Casa Branca o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.

A cimeira, que decorrerá da parte da manhã em Singapura, será “muito mais que uma sessão de fotos” perante os ‘media’, prometeu o Presidente norte-americano.

“Está tudo a correr bem, espero que prossiga assim”, acrescentou.

“Penso que estou bem preparado”, disse ainda Trump, antes de assinalar que não sente “necessidade” de se preparar melhor. “É uma questão de caráter”, assegurou.

O objetivo da visita de Abe a Washington destina-se a coordenar “estreitamente” a sua abordagem à questão norte-coreana com o inquilino da Casa Branca, explicou.

Trump e Abe, que participam sexta-feira e sábado na cimeira do G7 no Canadá, devem promover uma conferência de imprensa conjunta na Casa Branca após as conservações.