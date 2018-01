Trump disponivel para reunião entre os EUA e a Coreia do Norte nas “condições adequadas”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje ao seu homólogo sul-coreano que está disponível para manter negociações diretas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, desde que seja “no momento apropriado e nas circunstâncias certas”.

A disponibilidade de Trump foi avançada num telefonema com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-In, de acordo com uma transcrição da conversa divulgada pela Casa Branca.

“O Presidente Trump expressou a sua disposição para manter conversações entre os EUA e Coreia do Norte no momento apropriado, nas circunstâncias adequadas”, indicou a Casa Branca em comunicado.

Ambos os líderes também sublinharam a “importância de continuar com a campanha de máxima pressão contra a Coreia do Norte”

O telefonema aconteceu no dia seguinte às duas Coreias terem mantido a primeira reunião formal de alto nível dos últimos dois anos. A Coreia do Norte concordou em enviar uma delegação aos Jogos Olímpicos de Inverno que se realizam na Coreia do Sul e ambos os países concordaram em iniciar conversações sobre formas de reduzir a tensão militar na fronteira.

Moon disse que está disponível a reunir-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, para resolver o dilema relacionado com o programa nuclear de Pyongyang. No entanto, disse que êxito de uma cimeira desse nível terá de estar garantido ainda mesmo de a reunião começar.