Sobre para 35 o número de vítimas do naufrágio na Tunísia

Os corpos de 35 migrantes foram recuperados do mar e 68 pessoas foram resgatadas, indicou hoje um novo balanço oficial de um naufrágio ocorrido no sul da Tunísia na noite de sábado para domingo.

O anterior balanço do naufrágio dava conta de 11 mortos.

Na noite de sábado para domingo, uma embarcação precária em dificuldades com um número indeterminado de migrantes a bordo foi avistada ao largo da costa da província de Sfax, no sul da Tunísia, informou inicialmente o Ministério do Interior tunisino.

Desde então, até “às 13 horas hora local (a mesma hora em Lisboa), 35 corpos foram recuperados e 68 migrantes foram socorridos”, precisou, em declarações à agência noticiosa francesa France Presse (AFP), um porta-voz do Ministério da Defesa, Rachid Bouhoula, algumas horas depois das primeiras informações.

A identidade das vítimas mortais não é conhecida até ao momento.

Entre os migrantes resgatados estão tunisinos e sete cidadãos oriundos da Costa do Marfim, Mali, Marrocos e Camarões, segundo acrescentou o mesmo porta-voz.

“A guarda costeira e a Marinha continuam com as buscas com o apoio de um avião militar”, referiu um comunicado divulgado pelo Ministério do Interior tunisino.

O mesmo ministério precisou que as autoridades tunisinas receberam um pedido de ajuda no sábado, por volta das 22h45 hora local (a mesma hora em Lisboa), de uma embarcação de pesca que estava a afundar-se ao largo de Kerkennah “com migrantes a bordo”.

“Unidades da guarda marítima de Sfax e da Marinha nacional tunisina deslocaram-se para junto da embarcação que estava a cinco milhas náuticas da Ilha de Kerkennah e a 16 milhas náuticas” de Sfax, a segunda maior cidade da Tunísia, de acordo com a mesma nota informativa do Ministério do Interior tunisino.

Os tunisinos tentam frequentemente atravessar o Mediterrâneo em direcção a Itália, à procura de uma entrada para a Europa e de uma vida com melhores condições. Segundo várias organizações não-governamentais (ONG), esta situação reflecte a insatisfação vivida por muitos jovens tunisinos, muitos deles afectados pelo desemprego.

Em Março último, 120 pessoas, a maioria oriunda da Tunísia, que estavam a tentar alcançar, de forma clandestina, as costas italianas foram resgatadas pela Marinha tunisina.