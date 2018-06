Sismo de magnitude 5,6 sentido na Guatemala, sem vítimas ou danos

Um sismo de magnitude de 5,6 foi sentido no domingo à noite na Guatemala, sem registo, até ao momento, de vítimas ou danos materiais, anunciaram as autoridades locais.

O epicentro do terramoto situou-se a 53 quilómetros da capital do país, Cidade da Guatemala, e o hipocentro ocorreu a 99 quilómetros de profundidade, de acordo com o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Por seu lado, o Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh) da Guatemala indicou que o sismo foi sentido às 20:32 (03:32 de hoje em Lisboa).

O Insivumeh disse que a magnitude foi de 5,7 e registou o epicentro a 49,2 quilómetros a sudeste da capital guatemalteca, no departamento de Escuintla.

O sismo foi sentido em diferentes zonas do país, que é o quarto do mundo na classificação relativa a desastres naturais.

A 14 de junho de 2017, um sismo de magnitude 6,6 deixou cinco mortos, mais de sete mil afetados e elevados danos materiais.