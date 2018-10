Selena Gomez em tratamento após “uma série de ataques de pânico”

Selena Gomez está a descansar e a receber tratamento para “uma série de ataques de pânico”, garante uma fonte próxima da artista à revista Us Weekly. Recorde-se que a artista foi internada numa clínica psiquiátrica por ter sofrido uma “crise emocional” provocada por complicações decorrentes do transplante de rim a que foi submetida no ano passado e que a levaram duas vezes ao hospital nas últimas semanas.

“Está, definitivamente, a melhorar a cada dia que passa... Pode voltar em breve para casa”, acrescenta ainda a referida fonte, “não está num programa de 30, 60 ou 90 dias. O tratamento dela não tem um final definido”. Recorde-se que além do transplante de rim, a cantora e ex-namorada de Justin Bieber também sofre de lúpus e assumiu lidar com problemas de depressão e ansiedade.

Uma outra fonte, cuja identidade não foi revelada, explica também à Us Weekly que Gomez “está sob muita pressão” porque “se sente responsável por muitas outras pessoas desde que era pequena”.