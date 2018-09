Rússia acusa Israel de empurrar avião militar russo para a linha de fogo síria

O Ministério da Defesa da Rússia acusou hoje a Força Aérea israelita de ter empurrado para a linha de fogo dos mísseis sírios um avião militar russo que acabou abatido.

O avião militar russo com 15 pessoas a bordo, que estava desaparecido do radar na costa do Mar Mediterrâneo, na Síria, foi abatido pelo sistema de defesa antiaéreo sírio.

O avião desapareceu do radar a 35 quilómetros da costa, na segunda-feira, quando regressava à base russa perto da cidade de Lattakia, no momento em que quatro caças israelitas atacavam alvos na área.

A Rússia acusou o exército israelita de “provocação intencional” e disse que Israel apenas a avisou sobre a operação naquela área um minuto antes do ataque.