Roubam dados de mais de 92 milhões de utilizadores do site genealógico MyHeritage

Os e-mails de mais de 92 milhões de utilizadores do site genealógico MyHeritage, com sede em Or Yehuda, arredores de Telavive, foram roubados, informou hoje o jornal Calcalist de Israel.

De acordo com o jornal, o portal permite que os utilizadores criem a sua árvore genealógica através da pesquisa de documentos históricos, como censos, bancos de dados de migração, casamentos e enterros, podendo ser usados em 42 idiomas, além de oferecer um serviço de análise genética, com um banco de dados.

Em comunicado, a empresa disse que o roubo ocorreu a 26 de Outubro, mas a fuga só foi descoberta na segunda-feira quando foi contactada por um investigador independente de segurança que avançou ter encontrado uma base de dados com os e-mails e as senhas de 92.283.889 pessoas.

O MyHeritage garantiu aos utilizadores que “não arquiva senhas completas, portanto, qualquer pessoa que acedeu a elas não pode entrar no seu perfil.

Contudo, a empresa recomenda que os utilizadores alterem as senhas, para uma maior segurança.

“Não há evidências de que os dados do arquivo tenham sido usados pelos perpetradores”, disse a empresa aos seus clientes, que indicaram não ter detectado qualquer actividade que aponte para uma exposição das contas.

“Acreditamos que a intrusão está limitada aos endereços de e-mail, não acreditamos que algum outro sistema tenha sido envolvido. As informações do cartão de crédito não são salvas”, afirmou a empresa, que afirma ter tomado medidas para que o incidente não repita.