Reticências na UE após proposta de May para acordo de segurança

A União Europeia (UE) manifestou hoje dúvidas quanto à proposta da primeira-ministra britânica, Theresa May, que pediu um novo acordo entre as duas partes em matéria de segurança para a fase depois do ‘Brexit’.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que tal como May participou na Conferência de Segurança de Munique, não comentou o discurso da primeira-ministra do Reino Unido, mas considerou que “não se deve misturar” questões comerciais nas negociações sobre o ‘Brexit’, a saída britânica da UE, com conversações sobre um possível novo tratado bilateral de segurança.

May, ao discursar hoje em Munique, propôs “um novo tratado para uma nova relação de segurança” e afirmou que o governo britânico está incondicionalmente comprometido com a ideia de “manter a cooperação em matéria de defesa” com os restantes parceiros da UE.

Para a dirigente britânica, é preciso “vontade política” para avançar para um novo acordo em matéria de segurança, justificando que uma ruptura da actual cooperação teria “consequências reais nocivas”.

“Este não é um momento em que possamos permitir que a nossa cooperação seja inibida, a segurança dos nossos cidadãos seja colocada em risco pela competição entre parceiros, rigidez institucional e ideologias profundamente enraizadas”, defendeu May.