Raul Castro felicita Nicolás Maduro pela reeleição

O ex-Presidente cubano Raul Castro felicitou Nicolás Maduro pela reeleição como chefe de Estado da Venezuela, no domingo, para um novo mandado de seis anos.

“Com orgulho revolucionário, envio-te, em nome do Partido Comunista de Cuba e no meu próprio, as mais calorosas felicitações pela tua transcendental vitória eleitoral”, de acordo com a missiva, divulgada pelo ministro de Relações Exteriores venezuelano, Jorge Arreaza.

“O valoroso povo venezuelano deu, novamente, mostra da lealdade e compromisso com a revolução bolivariana e chavista”, acrescentou Castro, numa referência ao antigo Presidente venezuelano Hugo Chávez (1999-2013).

Maduro venceu as eleições presidenciais antecipadas de domingo com 5.823.728 (67,7%) votos, de acordo com o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE).

O opositor Henri Falcon obteve 1.820.552 votos. O pastor evangélico Javier Bertucci 925.042 e o engenheiro Reinaldo Quijada 34.6714 votos, indicou o CNE.

De acordo com o CNE, foram registados 8.603.936 votos válidos, que correspondem a uma participação de 46% dos 20.527.571 eleitores.