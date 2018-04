Quinze mortos em acidente rodoviário no Kuwait

Quinze trabalhadores do sector petrolífero, na maioria asiáticos, morreram quando dois autocarros colidiram no sul do Kuwait, anunciaram as autoridades.

Mohammed Basri, porta-voz da empresa de petróleo do Kuwait, disse, citado pela agência de notícias AFP, que os mortos são sete indianos, cinco egípcios e três paquistaneses.

Do acidente resultaram ainda três feridos, dois indianos e um kuwaitiano, sendo que um dos indianos está em estado grave, disse a mesma fonte.

Um porta-voz dos bombeiros, coronel Khalil al-Amir, adiantou à AFP que as vítimas trabalhavam para a companhia de petróleo Burgan e que o acidente se deu perto da sede da empresa.