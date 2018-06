Presidente do Conselho Europeu já espera por Sánchez na cimeira do final do mês

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, felicitou hoje o novo chefe de Governo espanhol pela sua eleição e antecipou desde já as “boas vindas” a Pedro Sánchez para a sua estreia em Conselhos Europeus, no final do mês.

“A sua indigitação ocorre num momento de desafios para a Europa. A unidade europeia é agora mais necessária do que nunca. Acredito que você e o seu Governo irão desempenhar um papel construtivo na União Europeia”, escreve Tusk na missiva dirigida a Sánchez, divulgada em Bruxelas.

A terminar a curta mensagem de felicitações, Donald Tusk diz aguardar com expectativa o trabalho conjunto com Pedro Sánchez, lembrando que terá oportunidade de lhe dar as “boas vindas” no Conselho Europeu já este mês, por ocasião da cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE agendada para 28 e 29 de junho.

Ao início da tarde, o presidente da Comissão Europeia também já felicitara o novo presidente do Governo espanhol, numa mensagem na qual também disse ter “plena confiança no seu compromisso com o projeto europeu”.

“Acredito que o Governo espanhol continuará a contribuir de forma construtiva para uma Europa mais forte, mais unida e mais justa. Este é um desafio que enfrentamos juntos e tenho plena confiança no seu compromisso com o projeto europeu, no qual Espanha desempenha um papel muito importante”, escreve Jean-Claude Juncker na carta de felicitações dirigida ao novo presidente do Governo espanhol, divulgada em Bruxelas.

Outra reação desde Bruxelas partiu do grupo dos Socialistas Europeus, que saudaram hoje a eleição do líder do PSOE, Pedro Sánchez, como presidente do Governo espanhol, considerando que “a sua presença no Conselho (Europeu) será um ativo para uma Europa mais forte e mais social”.

O parlamento espanhol aprovou hoje a moção de censura que afasta o Governo de direita liderado por Mariano Rajoy e ao mesmo tempo elegeu o novo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, líder do PSOE, que promoveu essa proposta.

Mariano Rajoy esteve no poder durante seis anos e Pedro Sánchez irá tentar acabar a legislatura que termina em 2020.