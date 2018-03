Postos de trabalho vagos na Alemanha em máximos no 4º trimestre de 2017

A Alemanha registou no quarto trimestre de 2017 um total de 1.183.000 postos de trabalho vagos, mais 128.000 do que no mesmo período de 2016, marcando assim um novo máximo, foi hoje anunciado.

Segundo um relatório divulgado hoje pelo Instituto de Estudos do Mercado Laboral alemão (IAB nas siglas em alemão), o número de postos de trabalho vagos aumentou em 85.000 face ao terceiro trimestre de 2017.

O relatório mostra que os problemas para preencher postos de trabalho aumentaram especialmente no setor industrial e no da construção.

No último trimestre de 2017, havia 161.000 postos de trabalho vagos no setor industrial, mais 35% do que no mesmo período de 2016, e 98.000 no da construção, mais 24% do que no período homólogo do ano anterior.

A maioria das vagas (918.000) encontrava-se na Alemanha ocidental, onde se localiza a maior parte da indústria, enquanto na parte leste do país havia 265.000 postos de trabalho vagos.

Com a descida da taxa de desemprego no conjunto do país (5,7% em fevereiro), o IAB sublinha que há 194 desempregados por cada 100 postos de trabalho vagos no oeste da Alemanha e 225 no leste, os números mais baixos nos últimos 25 anos.

“Os números mostram que há melhores oportunidades laborais para os que procuram trabalho, mas também apontam para crescentes desafios para os empregadores na hora de contratar”, sublinha num comunicado o especialista do IAB Alexander Kubis.

O estudo sobre vagas, que é apresentado quatro vezes por ano e também inclui postos não registados na Agência Federal de Emprego, baseia-se num questionário representativo e que no quarto trimestre de 2017 contou com a participação de 15.000 empregadores.