Pelo menos quatro mortos em atentado contra reunião religiosa em Cabul

Pelo menos quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas num atentado suicida que atingiu hoje um centro religioso na capital do Afeganistão, disseram à Associated Press fontes policiais.

Ghafor Aziz, chefe do 5.º Distrito da Polícia de Cabul, disse que a explosão foi provocada por um bombista suicida e atingiu o acesso principal das instalações do Conselho de Ulemas Afegão, um centro religioso na capital do Afeganistão.

Até ao momento o atentado ainda não foi reivindicado.

Cerca de dois mil membros do concelho de Ulemas encontravam-se reunidos nas instalações, onde tinha sido montada uma tenda tradicional para a habitual reunião de anciãos.

Antes do atentado, o conselho tinha declarado que “os ataques suicidas são considerados ‘haram’: proibidos de acordo com as leis islâmicas”.

O atentado surpreendeu os participantes, no final da reunião, no momento em que se preparavam para abandonar o local.

O conselho de Ulemas, inclui imãs, professores e autoridades religiosas e legislativas de todo o país e que se reuniram hoje na capital.

O conselho tinha feito um apelo às forças governamentais afegãs e aos talibãs para terminarem com combates no sentido de alcançarem um cessar-fogo.

Os Ulemas tinham feito também um pedido para o início de negociações entre as forças em confronto.