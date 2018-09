Pelo menos oito soldados do Burkina Faso morreram em explosão de mina

Pelo menos oito soldados do Burkina Faso morreram numa explosão de uma mina artesanal perto de Baraboulé, na região do Sahel, enquanto viajavam para Djibo, capital da província de Soum, anunciou hoje o Presidente daquele país africano.

“Acabo de saber que oito soldados do Burkina Faso morreram depois de o seu veículo explodir numa mina artesanal depositada pelos inimigos do nosso povo”, afirmou o Presidente do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

Em declarações à agência noticiosa France-Presse, uma fonte de segurança explicou que “o principal veículo de uma comitiva militar, que partiu de Baraboulé para Djibo, explodiu num engenho explosivo artesanal”.

O incidente ocorreu “ao sair de uma ponte” nessa região do norte de Burkina Faso.

A região Sahel, que faz fronteira com o Mali e o Níger, foi palco durante três anos de ataques ´jihadistas´.

Kaboré expressou as suas “mais profundas condolências às Forças de Defesa e Segurança, às famílias e parentes das vítimas”, salientando que esses “ataques cobardes e horríveis nunca minarão a determinação comum de defender a integridade do território nacional, de restaurar a paz e a segurança para a felicidade e a prosperidade do povo do Burkina Faso”.

No domingo, três elementos da polícia foram mortos num confronto com indivíduos armados perto de Inata, na mesma província de Soum, onde três funcionários de uma mina de ouro foram sequestrados.

Em meados de agosto, sete membros das forças de segurança do Burkina Faso foram mortos na explosão de um engenho artesanal, quinze dias após a morte de outras seis pessoas em circunstâncias semelhantes na mesma região do leste.

Em 8 de Setembro, o Presidente do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, prometeu novas “medidas de segurança” para “erradicar o flagelo do terrorismo”, após uma série de ataques no leste do país que matou cerca de 20 pessoas em apenas um mês.