Pelo menos cinco mortos e 14 feridos na explosão de mina no Afeganistão

Pelo menos cinco pessoas morreram e 14 outras ficaram feridas na sequência da explosão de uma mina terreste em Haska-Mena, no este de Afeganistão, divulgou fonte oficial.

O artefacto explosivo improvisado explodiu às 09:00 locais (menos quatro horas e meia em Lisboa), quando circulava o veículo de passageiros por aquela estrada de uma zona de conflito, disse o porta-voz do governador provincial, Attaullah Khogyanai.

“Os passageiros falecidos são cinco civis, incluindo um menor, enquanto entre os passageiros feridos estão quatro crianças e duas mulheres”, detalhou a fonte, ao precisar que as vítimas foram transportadas para um hospital de Jalalabad, a capital regional.

Nenhum grupo reclamou a autoria da explosão em Haska-Mena, província de Nangarhar, onde se encontram ativos tanto os talibãs como o grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico.

O governador provincial, Gulab Mangal, condenou, num comunicado, esta tática militar dos rebeldes, que, ainda que destinada a causar baixas entre as forças de segurança, termina, na prática, por provocar um grande número de vítimas civis.

“As minas colocadas nas estradas pelos terroristas estão continuadamente a matar e a ferir civis”, disse Gulab Mangal.

De acordo com dados da missão das Nações Unidas no Afeganistão, a colocação de engenhos explosivos improvisados foi a terceira maior causa de morte de civis no país, em conflito desde 2017, sendo responsável por 634 mortes e 1.232 feridos, 18% do total nesse período.