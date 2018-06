Passagem pela nova ponte Hong Kong Zuhai-Macau custa 3.100 euros/ano por viatura

Um residente em Macau que pretenda adquirir uma quota para circular com um automóvel ligeiro na nova ponte Hong Kong Zuhai-Macau terá de desembolsar 3.100 euros por ano, anunciaram hoje as autoridades do território.

De acordo com as informações publicadas hoje no Boletim Oficial, a “atribuição de quota regular de automóveis ligeiros de passageiros de serviço particular registados em Macau, pelo período de um ano” vai ter o valor de 30 mil patacas (3.100 euros).

As atribuições destas quotas vão ser feitas através de um sorteio e os residentes que se inscrevam vão despender cerca de 50 euros.

Em janeiro tinha sido anunciado que Macau vai ter direito a 600 quotas para veículos locais circularem entre a cidade e Hong Kong, através desta nova ponte que vai ligar os dois territórios e Zhuhai, cuja data de abertura está prevista ainda para este ano.

O volume diário de tráfego na ponte deverá atingir os 29.100 veículos em 2030, indicou a Direção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), durante uma conferência de imprensa sobre as políticas de trânsito na ponte, a 24 de maio.

De acordo com a DSAT, as regiões administrativas especiais já chegaram a um consenso sobre as quotas de autocarros, veículos de aluguer e veículos particulares que pretendem fazer viagens interurbanas: Hong Kong tem direito a 34, Macau a 16.

A ponte vai reduzir o tempo de viagem entre Hong Kong e Zhuhai, província adjacente a Macau, de três horas para apenas 30 minutos, aumentando a integração das três cidades do Delta do Rio das Pérolas.

A infraestrutura é também considerada vital na construção da rota da seda marítima do século XXI, que pretende redesenhar a economia global.