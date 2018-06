Parlamento Europeu envia missões para avaliar situação de refugiados no Brasil e Colômbia

O Parlamento Europeu (PE) vai escolher na quinta-feira a composição das missões de eurodeputados que, no final do mês, visitarão o Brasil e à Colômbia para avaliar a situação humanitária dos refugiados nas fronteiras com a Venezuela.

De 25 a 29 de junho, seis eurodeputados irão a Bogotá e à cidade fronteiriça de Cúcuta, na Colômbia, e outros seis a Boa Vista, na fronteira do Brasil com a Venezuela, e a Brasília.

A delegação irá reunir-se com as autoridades nacionais, regionais e locais, bem como com organizações não-governamentais que estão a prestar assistência aos cidadãos venezuelanos que atravessam as fronteiras com os países vizinhos.

Cerca de dois milhões de pessoas deixaram a Venezuela nos últimos anos, tendo o PE aprovado já várias resoluções sobre a uma crise política, social, económica e humanitária “sem precedentes”.

Um número crescente de pessoas sofre de subnutrição em consequência do acesso limitado a serviços de saúde de qualidade, a medicamentos e a produtos alimentares.

“Lamentavelmente, o Governo da Venezuela persiste na negação do problema e na recusa de receber e facilitar a distribuição de ajuda humanitária internacional”, diz o PE.

O Presidente Nicolás Maduro foi reeleito no dia 20 de maio para um novo mandato de sete anos.

Em 25 de janeiro, o Supremo Tribunal da Venezuela decidiu excluir a Mesa da Unidade Democrática (MUD) - uma coligação de partidos da oposição e vencedora do Prémio Sakharov 2017, atribuído pelo PE, - das eleições presidenciais.

Esta decisão constituiu, segundo o PE, “uma grave violação do princípio de eleições equitativas, proibindo os candidatos da oposição de concorrer livremente e em igualdade de condições às eleições”.