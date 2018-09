Papa pede aos fiéis para rezarem pela igreja

O papa convidou todos os fiéis a rezarem o rosário em outubro, para proteger a igreja dos “ataques do diabo” e torná-la mais “consciente da culpa, dos erros e dos abusos cometidos no presente e no passado”.

O gabinete de imprensa do Vaticano comunicou hoje o pedido do pontífice para que a Virgem ponha a igreja “sob o seu manto protetor, e a proteja dos ataques do maligno, o grande acusador, e a faça mais consciente da culpa, dos erros, dos abusos cometidos no presente e no passado e se empenhe em combater, sem vacilar, para que o mal não se imponha”.

Numa nota explicou que antes de viajar para os países bálticos, na semana passada, Francisco se reuniu com o director internacional da Rede Mundial de Oração, Frederic Fornos, que lhe pediu para difundir aos fiéis de todo o mundo esta mensagem.

O papa argentino também pede que o rosário termine com uma oração de protecção escrita pelo papa Leão XIII dedicada ao arcanjo São Miguel.