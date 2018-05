Papa afirma que Igreja precisa do compromisso dos leigos católicos

O papa Francisco afirmou hoje que a Igreja católica precisa do empenho dos leigos e pediu que coloquem “a sua criatividade ao serviço dos desafios do mundo de hoje”.

O papa fez esta reflexão na gravação correspondente a maio na iniciativa “O vídeo do Papa”.

“Agradeçamos pelos leigos que arriscam, que não têm medo e que dão motivos de esperança aos mais pobres, excluídos e marginalizados”, declarou Francisco.

“Precisamos do seu testemunho sobre a verdade do Evangelho e seu exemplo ao expressar a sua fé com a prática da solidariedade”, acrescentou o papa.

