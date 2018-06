Nove migrantes morrem ao largo da costa da Turquia

Nove migrantes que tentavam chegar à Europa a bordo de uma embarcação morreram no domingo quando o barco naufragou ao largo da costa mediterrânica da Turquia, anunciou hoje a agência Anadolu.

O barco, que levava 15 pessoas a bordo, começou a ter dificuldades ao largo da província de Antalya, precisou a agência de notícias.

Cinco pessoas foram salvas e uma continua desaparecida.

Segundo a agência Anadolu, entre os mortos estão seis crianças e uma mulher.

Os migrantes, cuja nacionalidade ainda não foi esclarecida, tinham intenção de chegar à Europa, mas a sua trajetória não é muito clara, precisou, por seu turno, a agência Dogan.

O território europeu mais próximo é a pequena ilha grega de Kastellorizo, ao largo da estação balneária turca de Kas.

Mais de um milhão de pessoas, grande maioria das quais tenta fugir da guerra na Síria, conseguiram entrar na Grécia através da Turquia em 2015.

O número de pessoas que tenta a travessia marítima diminuiu após um acordo celebrado com a Turquia, em 2016, mas os observadores já constataram que o número de pessoas que está a tentar a travessia aumentou nos últimos meses.

De acordo com a Organização Internacional das Migrações, 10.948 pessoas conseguiram, nos cinco primeiros meses do ano, chegar à Grécia, um pouco mais que no período homólogo de 2017.

A origem dos migrantes é sobretudo da Síria, Eritreia, Iraque e Afeganistão, numa via de migração também muito utilizada por turcos que tentam sair do país face à repressão após a tentativa de golpe de Estado de 2016.