Merkel diz que fim das sanções à Rússia depende de cessar-fogo na Ucrânia

A chanceler alemã Angela Merkel afirmou hoje que as sanções impostas à Rússia apenas serão levantadas quando for alcançado um cessar-fogo credível na Ucrânia.

Ao discursar durante um encontro com líderes dos Estados do Báltico em Vilnius, capital da Lituânia, Merkel disse que “permanece como nosso objetivo o regresso da paz e a integridade territorial da Ucrânia”.

A chanceler assinalou que um eventual levantamento das sanções apenas será discutido após a total implementação do acordo de Minsk, firmado na capital da Bielorrússia.

A Alemanha e a França também patrocinaram o acordo destinado a terminar com a violência no leste da Ucrânia, mas que permanece por cumprir em grande parte, com Moscovo e Kiev a acusarem-se mutuamente pelo seu não cumprimento.

Merkel deslocou-se à Lituânia para abordar diversas questões da UE antes da cimeira de líderes em Salzburgo, Áustria, na próxima semana. Deverá ainda visitar as tropas alemãs deslocadas nesta ex-república soviética e integradas numa força da NATO.