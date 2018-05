Maduro pede diálogo e reconciliação do país

O Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, convocou, na noite de domingo, os venezuelanos a um novo diálogo nacional e à reconciliação do país.

“Convoco todos para uma grande jornada de diálogo nacional, de reencontro nacional, com todos os sectores políticos, económicos, sociais, culturais da Venezuela. Um reencontro, uma de reconciliação, um diálogo permanente é o que a Venezuela necessita e não brigas estéreis”, declarou.

Nicolás Maduro falava para centenas de simpatizantes, no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, pouco depois de o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) o ter declarado vencedor das eleições presidenciais antecipadas de domingo, com 5.823.728 (67,7%) votos.

Maduro explicou que a Venezuela deve encontrar um caminho de desenvolvimento integral e exigiu respeito pelos resultados divulgados oficialmente.

“Assim como exijo respeito para a maioria eleitoral revolucionária, bolivariana e chavista, também respeito os sectores que votaram pelos candidatos da oposição”, disse.

Maduro disse que vai convocar os outros três candidatos presidenciais, o ex-governador de Lara e dissidente do chavismo, Henri Falcon, o pastor evangélico Javier Bertucci e o engenheiro Reinaldo Quijada para “uma jornada de encontro, de aproximação e de diálogo político, pelo futuro da Venezuela, para estabelecer uma agenda construtiva”.

No discurso, o Presidente venezuelano anunciou que vai pedir uma auditoria aos resultados eleitorais e a verificação de todas as denúncias de irregularidades durante as eleições, feitas pelos outros candidatos.

“No horizonte vê-se a eleição para a Assembleia Nacional (parlamento, onde a oposição detém a maioria), em 2010 (...) assim que temos pelo menos dois anos livres de eleições para trabalhar pela economia produtiva, para resolver os problemas dos serviços públicos”, disse.

Nicolás Maduro agradeceu aos venezuelanos o apoio que lhe deram através do voto e pediu aos empresários que trabalhem em prol do país.

“Juro-lhes que cumprirei a palavra empenhada e me dedicarei a recuperar e a reativar os motores da economia. Tenho plena consciência dos desafios que vamos enfrentar. Sou um Presidente mais preparado e vou responder à confiança que o povo me deu”, frisou.