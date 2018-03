Liga Árabe exige à Turquia que retire as suas forças do Iraque

O Conselho da Liga Árabe exigiu hoje à Turquia que retire imediatamente as “suas forças” do Iraque, por considerar que representam uma “violação da soberania iraquiana” e uma “ameaça à segurança nacional árabe”.

A organização pan-árabe pede à Turquia que “não intervenha nos assuntos iraquianos e que suspenda esses actos provocadores, que prejudicam a confiança e ameaçam a estabilidade na região” do Médio Oriente.

Defende ainda que a retirada das tropas turcas deve ser feita “sem condições”.

O exército turco lançou há meses e tem em curso uma operação aérea no norte do Iraque, em zonas de fronteira com a Turquia.

Segundo Ancara, a operação tem como alvo militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, proibido na Turquia e que combate o Estado turco desde 1984).

A força aérea turca bombardeia quase todas as semanas posições de retaguarda do PKK no montanhoso norte do Iraque, geralmente num raio de cerca de 50 quilómetros da fronteira.