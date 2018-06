Israel anuncia ajuda de emergência à Guatemala após erupção de vulcão

Israel anunciou hoje uma ajuda de emergência imediata à Guatemala no valor de cerca de 10.000 dólares (8,5 mil euros) após a erupção do Vulcão de Fogo, que causou pelo menos 25 mortos.

A assistência, encaminhada através da embaixada de Israel na Guatemala, inclui medicamentos e alimentos, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita nas redes sociais.

Pelo menos 25 pessoas morreram e 20 ficaram feridas devido à erupção, no domingo, do Vulcão de Fogo, situado a 35 quilómetros a sudoeste da capital.

A erupção é a mais forte dos últimos anos e está a provocar espessas colunas de cinzas que sobem até cerca de 10 mil metros de altura e caem depois num raio alargado, chegando mesmo à Cidade da Guatemala.

De acordo com as autoridades, 3.100 pessoas das comunidades próximas já foram retiradas das habitações devido à queda das cinzas, que começaram agora a afetar uma área populacional com cerca de 1,7 milhões de pessoas.

“Guatemala, Israel está ao teu lado”, escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita na rede social Twitter.

A Guatemala foi um dos raros países a colocar-se ao lado dos Estados Unidos após o anúncio a 6 de dezembro de 2017 pelo Presidente Donald Trump do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e da transferência para esta cidade da embaixada norte-americana.

A 16 de maio, dois dias depois dos Estados Unidos, a Guatemala tornou-se o segundo país a transferir para Jerusalém a sua embaixada em Israel.