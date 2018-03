Irão acusa países da União Europeia de extremismo contra Teerão

O chefe da diplomacia iraniano, Mohamed Javad Zarif, criticou o “extremismo” dos países da União Europeia em relação ao Irão.

A posição do ministro dos Negócios Estrangeiros foi expressa numa entrevista publicada hoje num jornal de Teerão, no mesmo dia em que é esperada a visita do homólogo francês a Teerão.

“Para apoiarem os Estados Unidos, no contexto do acordo sobre a questão da energia nuclear iraniana, os países europeus demonstram posições de extremismo, o que vai acabar por afectar a própria política europeia”, disse Zarif, na entrevista publicada no jornal reformista Etemad.