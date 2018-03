Grupo pró-UE pede a Theresa May para proteger cidadania europeia dos britânicos

O grupo pró-europeu britânico ‘Brand EU’ (Marca UE) enviou hoje uma carta à primeira-ministra, Theresa May, apelando para que defenda o direito à cidadania europeia dos britânicos após o ‘Brexit’.

A carta é subscrita, entre outros, por representantes do partido nacionalista galês, Plaid Cymru, do Partido Nacionalista Escocês (SNP), dos Verdes e de outros grupos a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia (UE).

A “Brand EU” tem uma campanha com o lema “I Am European” (eu sou europeu) em que defende que a cidadania -- nacional e europeia -- “é um direito fundamental de cada indivíduo que não pode ser retirado sem consentimento expresso do próprio”.

Na carta a Theresa May, os signatários sublinham que o Reino Unido é “um país multinacional”, em que a maioria dos cidadãos considera que a sua identidade se define por mais de uma categoria, seja britânica, europeia, inglesa, escocesa, galesa ou irlandesa.

O grupo aponta também que a cidadania europeia é um direito de qualquer cidadão de um país membro da UE, adquirido à nascença ou após a adesão, que garante a possibilidade de “viver, trabalhar, estudar em qualquer dos outros países-membros”.

Um direito, acrescenta, que assegura o direito à proteção consular por parte da embaixada de qualquer outro Estado-membro no estrangeiro, o direito a votar para o Parlamento Europeu e proteção legal em caso de roubo de dados pessoais ou tráfico de pessoas.

A carta refere existir um “perigo real” de privar os britânicos desses direitos sem o seu consentimento e pede que isso seja tido em conta nas negociações entre Londres e Bruxelas.