Grande incêndio do norte da Califórnia destrói mais de mil habitações

Um grande incêndio no norte do Estado norte-americano da Califórnia destruiu já mais de 1.000 habitações na cidade de Redding e em torno dela, indicaram hoje as autoridades.

O Departamento de Silvicultura e Protecção contra os Incêndios da Califórnia precisou que outros 440 edifícios, entre os quais celeiros, estábulos e armazéns, foram também destruídos pelo incêndio baptizado como Carr, que é até agora o sétimo mais destrutivo da história daquele Estado.

O grande fogo, que deflagrou a 23 de julho na área de Redding, obrigou 38.000 pessoas a fugirem de suas casas e fez seis mortos.

Queimou, até agora, 470 quilómetros quadrados e está apenas 35% controlado, segundo as autoridades locais que indicaram que continuam a surgir novas frentes de incêndio e a ameaçar mais habitações.