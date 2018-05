Donal Trump manda colocar bandeiras a meia haste em sinal de luto com vítimas de Santa Fé

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou que as bandeiras norte-americanas sejam colocadas a meia haste em sinal de luto pelas pessoas atingidas pelo tiroteio ocorrido hoje numa escola do Texas.

As bandeiras devem ficar a meia-haste até à próxima trerça-feira e a ordem presidencial aplica-se à Casa Branca, a todos os edifícios públicos, militares, postos navais, embarcações, assim como embaixadas, conbsulados e outras instalações no exterior.

A bandeira no topo da Casa Branca foi imediatamente colocada a meia haste hoje.

O tiroteio de hoje numa escola em Santa Fé causou dez mortos, na maioria estudantes, quando um jovem de 17 anos entrou numa escola e disparou vários tiros de ´shotgun`e de revolver.

As autoridades locais identificaram o autor do tiroteio que provocou hoje pelo menos 10 mortos e dezenas de feridos numa escola no Estado do Texas como sendo Dimitrios Pagourtzis, um estudante de 17 anos, informou a televisão CBS.

Pagourtzis é o presumível assassino de nove estudantes e de um professor, que são até agora as vítimas mortais do tiroteio ocorrido numa escola secundária em Santa Fé, cidade localizada 55 quilómetros a sudeste de Houston.

Imagens divulgadas nas contas de Pagourtzis em várias redes sociais, publicadas por vários meios, mostram este jovem com armas, símbolos nazis e uma camisola com o lema ‘Born to Kill’ (’Nascido para Matar’, em inglês).

Donald Trump já classificou o ocorrido como um “ataque horrível”.

O incidente de hoje acontece cerca de três meses depois de um outro num liceu em Parkland, na Florida (sul dos Estados Unidos), onde um jovem de 19 anos abateu a tiro 17 alunos e funcionários.

Os acontecimentos em Parkland geraram então uma vaga de protestos a nível nacional, liderada pelos próprios estudantes daquele liceu, contra a legislação relacionada com o porte de armas nos Estados Unidos e os interesses associados ao setor.

Em abril passado em Dallas, Donald Trump e Mike Pence discursaram na convenção anual da Associação Nacional de Armas (NRA, na sigla em inglês).