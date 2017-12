Dois mortos em queda de pequeno avião nas Ilhas Turcas e Caicos, nas Caraíbas

Um pequeno avião despenhou-se no sábado nas Ilhas Turcas e Caicos, nas Caraíbas, fazendo dois mortos, indicaram as autoridades locais.

Segundo o presidente executivo do aeroporto, John Smith, a aeronave despenhou-se pouco depois de ter decolado de Providenciales, uma das ilhas daquele arquipélago.

Fotografias mostram o pequeno avião envolto em chamas e fumo espesso na sequência do acidente ao longo de uma estrada perto do aeroporto.

O mesmo responsável escusou-se a identificar o operador do avião ou as nacionalidades das duas pessoas que seguiam a bordo.

Uma investigação para apurar as causas do acidente está em curso, indicou John Smith, citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press.