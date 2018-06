Documento conjunto entre EUA/Coreia do Norte refere desnuclearização por parte de Pyongyang

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, reafirmou o compromisso de “desnuclearização completa da Península da Coreia”, de acordo com o texto conjunto hoje assinado com o Presidente norte-americano, Donald Trump, na Cimeira de Singapura.

De acordo com a agência France Presse (AFP), que fotografou o documento na cerimónia de assinatura, em Singapura, o texto não menciona a exigência norte-americana pré-cimeira de “desnuclearização completa e irreversível” -- a fórmula que significa o abandono completo do armamento e a aceitação de missões de inspeção --, mas reafirma o compromisso anterior, mais vago.

Fica, assim, por conhecer o calendário do processo, apesar de Donald Trump ter afirmado, quando questionado, que irá começar “muito rapidamente”.

Por seu turno, Kim Jong-un referiu que se “virou a página do passado”, depois de serem ultrapassados “numerosos obstáculos” para realizar um encontro que é “um bom prelúdio de paz”.

No mesmo texto, de acordo com a AFP, os Estados Unidos “garantem a segurança da Coreia do Norte”, sem especificar medidas concretas.

“O Presidente Trump compromete-se a fornecer as garantias de segurança” à Coreia do Norte, cita a agência francesa.

O líder norte-americano destacou a “relação muito especial” estabelecida com Kim Jong-un e considerou que o “encontro fantástico” de hoje correu “melhor do que se poderia imaginar”, uma vez que permitiu fazer “muitos progressos”.

O Presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte reuniram-se hoje, num encontro sem precedentes, na cidade Estado de Singapura.